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Yukarı Afrin Barajı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!

Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 15:09
Yukarı Afrin Barajı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir. Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek.

Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık Kilis'e.

Milletimizin huzuruna her gün yeni bir yatırımla çıkıyoruz. Toprakların verimi için zorlukların üstesinden geliyoruz.


Ülke olarak sınırlı sahip olduğumuz su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Suyu barajlarla biriktirerek ihtiyaç duyulan vakitlerde kullanmaktan geçiyor. 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj yaptık. 45 metreküplük su depolama hacmine sahip olduk.

90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlarımız sürüyor. İçme suyu ihtiyacının karşılanması için zorlukların hepsinin üstesinden gelecek seviyeye getirdik. Yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. En büyük avantajımız iyi yetişmiş bilgili insan kaynağına sahip olmamızdır.

Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz.

YUKARI AFRİN BARAJI HAKKINDA

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacıların da etkisiyle Kilis'te içme ve kullanma suyuna olan talep arttı.

ÇALIŞMALAR 2015'TE BAŞLADI

Su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te inşasına başlanan Yukarı Afrin Barajı tamamlandı.

300 MİLYON LİRA YATIRIM

300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.



Yukarı Afrin Projesi kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan ve 200 milyon liraya mal olan isale hattı imalatı da tamamlandı. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e akacak.

Baraj 30 bin dekar araziyi taşkının neden olacağı zararlardan da koruyacak.

Recep Tayyip Erdoğan

 
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