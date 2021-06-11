Telafi eğitiminin detayları belli oldu?

Telafi eğitimi nerede yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden tüm sınıflardan milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle telafi eğitimlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Aileler de çocuklarının bu eğitime yüzyüze katılıp katılmayacağını, zorunlu olup olmadığını bilmek istiyor. Öte yandan, öğrencilerin il ayrımı yapılmaksızın kendilerine en yakın okulda telafi eğitimi alabilecekleri duyuruldu. Peki, Telafi eğitimi nasıl yapılacak? Telafi eğitimi nerede yapılacak İşte detaylar!



TELAFİ EĞİTİM NEREDE YAPILACAK? YER KISITLAMASI VAR MI?



TRT Haber'de yer alan habere göre telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara'da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa'da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.



TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?



Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.



TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.



BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!



Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:



"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.



EĞİTİMLER NASIL UYGULANACAK?



MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan da sosyal medya hesabından telafi programıyla ilgili açıklama yaptı.



"Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir."



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, telafi eğitim sürecinin nasıl olacağını anlattı:



"Uzaktan eğitim süreçleri yüz yüze eğitim kadar etkili değildir. Dolayısıyla öğrencilere kazandırılması öngörülen bilgi, beceri ve davranışların tekrara yönelik olarak yaz aylarında bir telafi programının uygulanmasının son derece önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Böylece öğrencilerimiz hem sosyal paylaşımlarda bulunacak hem de kendi arkadaşlarıyla karşılaşıp olabildiğince bilgi eksiklerini gidermeye çalışacaklar. Okullarımız bu tür hazırlıkları yapmış durumdalar."



Telafi eğitimlerinin çok sıcak aylarda uygulanmasının önerilmediğini söyleyen Gökçe, "Telafi programlarında yapılacak etkinliklerin temel amacı şu olacaktır, öğrencilerin hangi konuda yetersizlikleri ve eksikleri varsa bunların giderilmesine odaklanılacak. Önümüzdeki yıla yönelik olarak bir hazırlık çalışmasının, altyapı çalışmasının oluşturulmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum" dedi.