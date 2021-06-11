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İtalya-Türkiye EURO 2020 maçı saat kaçta? Ne Zaman? Hangi Kanalda?

EURO 2020 bu akşam başlıyor! Şenol Günel’in yönetimini gerçekleştirdiği A Milli Takım bu akşam Türkiye-İtalya maçı ile sahalara çıkacak! EURO 2020 ne zaman? Türkiye-İtalya maçı saat kaçta? Türkiye-İtalya maçı şifresiz...

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 10:49
İtalya-Türkiye EURO 2020 maçı saat kaçta? Ne Zaman? Hangi Kanalda?

Euro 2020'ye saatler kala nefesler tutuldu! Şenol Güneş'in yöneticiliğini gerçekleştirdiği A Milli Takım bu akşam gerçekleşecek olan İtalya-Türkiye maçı ile sahalara çıkacak. EURO 2020'nin açılış karşılaşmasını yapacak olan Türkiye-İtalya maçı pandemi şartları sebebiyle oldukça az taraftar tarafından izlenecek. 70 bin 634 koltuk kapasiteli statta salgın sebebiyle 16 bin seyirci yer alacak. Ay yıldızlı ekip bu yıl Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek Peki, Türkiye-İtalya maçı saat kaçta? Euro 2020 hangi kanalda verilecek?

Türkiye'nin EURO 2020 Kadrosu Nasıl?


EURO 2020'ye sayılı saatler kala Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu açıklandı! Bu akşam gerçekleşecek olan maçta Türkiye Milli Takım kadrosu seyirciyi heyecanlandırdı. 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda birbirinden farklı pek çok isim yer alacak. İşte Türkiye'nin A Milli Takım kadrosu!

• Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe)

• Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

• Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Cengiz Ünder (Leicester City),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

• Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Galatasaray)


İtalya-Türkiye EURO 2020 maçı saat kaçta? Ne Zaman? Hangi Kanalda?

EURO 2020 Hangi Kanalda Yayınlanacak?


EURO 2020'ye saatler kala seyirci EURO 2020 hangi kanalda yayınlanacak? sorusunu sorması üzerine seyircinin merakla beklediği Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap geldi! Türkiye-İtalya maçı TRT1 ve TRT Spor ekranlarında yer alacak.

Türkiye-İtalya Maçı Saat Kaçta?


Türkiye-İtalya maçı saat kaçta sorusunu soranların sayısı maça saatler kala artmaya devam ediyor. EURO 2020 Türkiye-İtalya maçı bu akşam saat 22.00'da gerçekleşecek.

Türkiye-İtalya Maçı Hangi Kanalda?


Bu akşam saat 22.00'da gerçekleşecek olan Türkiye-İtalya maçı TRT1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

EURO 2020 Ne Zaman?


Geçen yıl pandemi şartları sebebiyle ertelenen EURO 2020 bir yıl aradan sonra bu akşam gerçekleşecek olan Türkiye-İtalya maçı ile başlayacak. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan EURO 2020'de kapasite sınırı uygulanacak. EURO 2020 ne zaman? Sorularının artması üzerine cevap gecikmedi! EURO 2020  bu akşam başlayacak.

EURO 2020 Ne Zaman Bitecek?

Türkiye-İtalya Maçı Nerede?


Bu akşam saat 22.00'da gerçekleşecek olan Türkiye-İtalya maçına saatler kala Türkiye-İtalya maçı nerede? Sorusu gündeme geldi. EURO 2020 başlangıç maçı olacak Türkiye-İtalya maçı bu akşam 22.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. EURO 2020 açılış maçı olacak Türkiye-İtalya maçı TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 A Grubu Maçları


11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

Türkiye'nin EURO 2020 Kadrosu Nasıl?

EURO 2020 Ne Zaman Bitecek?


Türkiye-İtalya maçı ile 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olan EURO 2020'nin başlangıç tarihinin gelmesi üzerine taraftardan EURO 2020 ne zaman bitecek? Sorusu gelmeye başladı. 11 Haziran 2021'de başlayacak olan turnuva 11 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.

Türkiye-İtalya maç sonucu, Türkiye-İtalya maçını kim kazandı? Hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 22.00'da gerçekleşecek maçın ardından belli olacak.

Zeki ÇelikAvrupa Şampiyonası2020 Avrupa ŞampiyonasıBurak YılmazA Milli Takımı

 
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