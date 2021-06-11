CHP’li vekilin kızı aracıyla alkollü şekilde çocuğa çarptı!

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın hukukçu olmadığı halde Torbalı Belediyesi'ne Hukuk İşleri Müdürü olarak atanan kızı Ezgi Yıldız alkollü şekilde kullandığı aracıyla trafik kazası yaptı. Yıldız, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Musa Ağırağaç'a çarptı. Küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, 49 promil alkollü çıkan Ezgi Yıldız'ın ehliyetine polis ekipleri tarafından el konuldu.



Kaza, dün gece saatlerinde Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi girişi İzmir-Aydın asfaltı üzerinde meydana geldi. Aday sürücü olan ve stajyer ehliyeti bulunan Torbalı Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Ezgi Yıldız, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Yıldız, alkolün de etkisiyle kullandığı otomobil ile elinde taşıdığı bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan berber çırağı 13 yaşındaki Musa Ağırağaç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk kanlar içerisinde kalırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil yardım ekipleri Musa Ağırağaç'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi alınan Ağırağaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, hastanede tedavi gören çocuğu ziyaret etti







49 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Polis ekipleri kazanın ardından sürücü Ezgi Yıldız'a alkol muayenesi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Yıldız'ın 49 promil alkollü olduğu anlaşıldı. 50 promil olan yasal sınırın altında olmasına karşın stajyer ehliyeti olduğu için Yıldız'ın sürücü belgesine el konuldu. Yıldız'a herhangi bir para cezası kesilmediği öğrenildi. Aday sürücülerin 1 promil dahi olsa taksi şoförleri gibi alkol alıp direksiyon başına geçmelerinin kanunen yasak olduğu belirtildi. Kazanın ardından AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da küçük çocuğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu, doktorlardan Ağırağaç'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.





HUKUKÇU OLMADAN HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ YAPILMIŞTI



Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı. Yıldız ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Ezgi Yıldız, son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü yapılmıştı.



