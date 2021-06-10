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Yatacak yerin yok Avrupa! Ulu Cami'nin çinileri Hollanda'dan çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki Ulu Camii'den 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini panosunun Hollanda'dan çıktığını belirterek, "Ulu Camii kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak" dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanat ve kültür varlıklarının çalınmasının çok büyük bir suç ve ahlaksızlık olduğunu belirtti.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 17:11
Yatacak yerin yok Avrupa! Ulu Cami'nin çinileri Hollanda'dan çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'sinin ve 1 çini panonun Hollanda'dan çıktığını kaydetti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanat ve kültür varlıklarının çalınmasının çok büyük bir suç ve ahlaksızlık olduğunu belirtti.



Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'sinin ve 1 çini panonun Hollanda'dan çıktığını
ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

'Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye'ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz.

Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana'daki muhteşem Ulu Cami de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak.'


Ak PartiHollandaÖmer Çelik

 
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