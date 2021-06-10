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Pentagon'dan Türkiye ile 'ön görüşme' açıklaması!

ABD, Afganistan'dan çekilme kararı almalarının ardından bölgenin güvenliği için Türkiye ile ön görüşme yapıldığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararına saygı duyduklarını söyledi.

Dünya / 10 Haziran 2021 Perşembe 00:09
Pentagon'dan Türkiye ile 'ön görüşme' açıklaması!

ünlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, şartları yerine getirildiği takdirde Türkiye'nin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayabileceği sözlerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, bu açıklamalardan haberdar olmadığını ancak Ankara ile bu konuda görüşmelerinin olduğunu belirtti.

'ERDOĞAN'IN KARARINA SAYGI DUYUYORUZ!'

Kirby, "Türk liderlerle onların havaalanına güvenlik sağlama planları hakkında devam eden görüşmelerimiz var. Açıkçası bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi gereken bir karar ve buna saygı duyuyoruz ama tabii ki bazı ön görüşmelerimiz oldu ve daha önce de genel anlamda söylediğimiz gibi havaalanındaki güvenlik, hangi şekilde olursa olsun sadece ABD'nin değil aynı zamanda diğer ulusların da Kabil'de diplomatik varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olacak." diye konuştu.

BAKAN AKAR NE DEMİŞTİ?

Bakan Akar salı günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Afganistan ile ilgili ABD'lilerle görüşüyoruz. Salı günü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuştuk, ABD'liler ile heyetler arasında konuşuluyor. Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. Bununla birlikte Afgan halkı bizim kardeşimiz. Hedef Afganistan'da sulhu, sükunu sağlamak. Bizim tarihi kardeşliğimiz var. Afgan halkı istediği müddetçe Afganistan'da kalabilmek, yardımcı olabilmek istiyoruz."

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME KARARI!

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile anlaşma yapmış ve anlaşma gereğince 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekeceğini taahhüt etmişti.

20 Ocak 2021'de görevi devralan ABD Başkanı Joe Biden 1 Mayıs'ta tamamen çekilmenin mümkün olmadığını açıklamış daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar ülkedeki tüm Amerikan askerlerinin çekilmesi talimatını vermişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının verilerine göre çekilmenin yüzde 50'si tamamlanmış durumda.

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