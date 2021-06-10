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Macron’a tokat atan kişi hakim karşısına çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokatlı saldırı düzenleyen Damien Tarel, hakim karşısına çıktı. Mahkemeye verdiği demeçte, "Macron'un ülkemizin çürümesini çok net bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum" diyen Tarel, “Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki Tarel için kamu görevlisine saldırı suçundan en fazla üç yıl hapis ve 45 bin euro para cezası istendiği belirtildi.

Dünya / 10 Haziran 2021 Perşembe 18:26
Macron’a tokat atan kişi hakim karşısına çıktı!

Fransa’da 8 Haziran günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan Damien Tarel, hakim karşısına çıktı. NTV'nin haberine göre; Drome departmanının başkenti Valence’de görülen mahkemede, 28 yaşındaki Damien Tarel, Macron'un güneydoğu Drome bölgesine yapacağı ziyaretten birkaç gün önce, cumhurbaşkanına yumurta veya kremalı turta atmayı düşündüğünü söyledi.

‘ÜLKEMİZİN ÇÜRÜMESİNİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Haber kanalı BFM TV’nin anlık olarak yayınladığı mahkemede Tarel, "Macron'un ülkemizin çürümesini çok net bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum" diyen Tarel, “Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

"SARI YELEKLİLER" PROTESTOSUNA YAKIN

Attığı tokat sırasında kullandığı ifadeleri, "Bu bir vatanseverin sloganı" olarak niteleyen Tarel’in polis müfettişlerine, Macron hükümetine karşı düzenlenen "sarı yelekliler" protesto hareketine yakın olduğunu ve aşırı sağ siyasi inançlara sahip olduğunu söylediği belirtildi. Tanıdıkları ise mahkeme heyetine Tarel’i, ‘Dönem oyunlarını seven ve baş belası olmayan bir adam’ olarak nitelerken, davayı yürüten savcı, Tarel’in herhangi bir siyasi gruba üye olmadığını söyledi.

 
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