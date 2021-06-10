USD (Alış - Satış) : 8,58 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,45 - 10,47
 

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap çiftçilerden: Karacaören'deki baraj yapıldıktan sonra daha verimli çiftçilik yapmaya başladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilerin, yapılmasının ardından 'daha düzgün verimli çifçilik yapmaya başladık' dediği Burdur Karacaören'deki barajın tamamlanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, bu sözlerini savunurken de "İktidar niye yapsın ki? Her seferinde oy verirsen niye yapsın ki?" ifadeleriyle de vatandaşları hedef aldı.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 09:58
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap çiftçilerden: Karacaören'deki baraj yapıldıktan sonra daha verimli çiftçilik yapmaya başladık

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ‘Burdur Karacaören’deki barajın bitirilmediği’ iddiasını ortaya attı.

Kılıçdaroğlu, "Tarım için önlem almak gerekiyor. Su için önlem almak gerekiyor. Tarlaların bir şekilde sulanması gerekiyor. Çifçinin bir şekliyle ürünü suyla buluşturması gerekiyor. Kim düşünecek bunu; iktidar sahipleri. İktidar sahipleri düşünüyor mu? Kesinlikle düşünmüyorlar.

Milletin tercihini hedef aldı

Kesinlikle ama bakın Burdur’a gittiğimizde değerli arkadaşlarım dediler ki ‘Karacaören Barajı var, yıllar yılı bize söz verdiler. Bucak ovasını sulayacak diye' yapmadılar. Niye yapsınlar? Her seferinde oy verirsen niye yapsınlar ki?" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

Çiftçiler, Kılıçdaroğlu'nun bitirilmediğini söylediği barajla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, "Barajın tamamlandığını ve böylece çok daha iyi üretim yaptıklarını söylemişti. Bir çiftçi baraj yapımına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:


Burası Burdur Bucak Kadem’li ovası, biber üreticisiyiz, çifçilik yapıyoruz. Sulama işine, yer altı sistemi Ulaş Barajı, Devlet Su İşleri’nin yönetmiş olduğu Ulaş Barajı’ndan kullanıyoruz. Rahatız, Allah’a şükür bir sıkıntımız yok.

Daha verimli çiftçilik yapıyoruz

Kartımızı okutuyoruz sularımızla suluyoruz. Damlama ile sulamak rahat, daha güzel. Önceki yani vahşi sulamadan daha iyi. Ulaş Barajımız yapıldıktan sonra, biz Bucak Ovası’nda daha düzgün çiftçilik daha verimli çiftçilik yapmaya başladık. Önce Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a, değerli Su İşlerine, Tarım Bakanlığımıza, Bucak Sulama Birliği’ne, ekiplerine teşekkür ederim.

Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement