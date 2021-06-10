CHP'li İBB'nin ihmali felakete davetiye çıkardı! Haliç de gidici

Marmara'yı İstanbul başta olmak üzere kısa sürede tümüyle esir alan Müsilaj sorunu üzerine AK Parti'den önemli bir açıklama daha geldi. İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında İBB'nin adımlarının felakete davetiye çıkardığı dile getirilirken Haliç'te de durumun kötü olduğunun altı çizildi.



İBB yönetiminin göreve geldikten sonra 'maliyetli' olduğunu öne sürerek çalıştırmadığı ve iptal ettiği arıtma tesisleri nedeniyle sorumluluğu bulunduğunu belirten açıklamada, 'Deniz salyası (müsilaj) meselesinde 'İBB'nin ne ihmali var ki kardeşim?' diyenlere, gerekçesini verilerle açıklayalım' ifadeleriyle ihmaller maddeler halinde sıralandı. İşte o maddelerden bazıları:



SON DAKİKA HALİÇ DE GİDİCİ



Günlük 4,5 milyon metreküp olarak planlanan atık su arıtma oranı 3.8 milyonda kaldı. Su arıtımından geri kazanılan su miktarı düştü. Bu, biyolojik arıtma dahil atık su arıtma tesislerinin çalıştırılmadığının ispatı.

Haliç'te dip çamur tarama ve susuzlaştırma hedefi 50 bin ton iken; gerçekleşen sadece 4 bin tonda kaldı.



CHP'li dönemde İSKİ'nin yatırım bütçesi yüzde 35 azaldı.



Yeni hizmete açılan içme suyu şebeke ve isale hatları azaldı. Silahtarağa Projesini 'temel atmama töreniyle' iptal eden İBB, AK Parti döneminde yapımına başlanıp 2020'de açılması planlanan biyolojik arıtma tesislerini de açamadı.



Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi ve benzeri pek çok proje yarım bırakıldı. AK Parti döneminde yapımına başlanan Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi Emirli Ünitesi, Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Şile İçme Suyu Arıtma Tesisleri gibi pek çok tesis hâlâ tamamlanamadı. Halihazırdaki arıtma tesisleri dahi düzenli çalıştırılmadı.