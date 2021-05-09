Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit: Kanal İstanbul’a kredi verirlerse günü geldiğinde görürler

Yaz aylarında yapımına başlanacak Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, projeye destek verecek bankaları tehdit etti. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkelere mesafe koyacaklarını belirtti ve şunları söyledi:



“PARALARINI KESİNLİKLE ÖDEMEYECEĞİZ”



'Şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler.



“BİZDEN BANKA KREDİ VERİRSE O DA GÖRÜR”



Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini de düşünmüyorum. Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür.”