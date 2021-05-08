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CHP'liler partiyi Deniz Baykal'a şikayet etti

CHP yönetiminden memnun olmayan parti üyeleri, Deniz Baykal'a dert yanarak, partiden istifa edeceklerini duyurdu.

Siyaset / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 10:52
CHP'liler partiyi Deniz Baykal'a şikayet etti

CHP'de gündem, parti içinde yönetimden duyulan rahatsızlık ve isitifalar...

CHP, Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmalarına başlamasından sonra, kendi içinde art arda yaşanan istifaları durdurmak için de çalışmalara başladı.

Daha önce partiden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etmişti.

Vekillerin bu istifalarıyla sarsılan CHP, il ve ilçe teşkilatlarından da gelen istifalarla da ağır bir darbe aldı.

İstifa eden partililerin de daha önce olduğu gibi Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partiye katılacağı belirtildi.

BAYKAL'A ŞİKAYET ETTİLER
Parti içinde yaşanan bu endişeler üzerine yönetimden de memnun olmayan CHP'li milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanları, il başkanları CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a ziyarette bulundu.

Bazı isimler Baykal'a partiye ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdi, bazı isimler de partiden ayrılmak istediklerini ifade etti.

"MÜCADELE EDİN"
Deniz Baykal ise, kendisini ziyaret eden ve partiden ayrılmak isteyenlere, “Partide kalın. Partiden ayrılmayın. Partide yanlışlıklar varsa da bunlar parti içinde kalınarak, mücadele edilerek düzeltilebilir. Sabredin. Mücadelenizi parti içinde yapın” yönünde temennide bulundu.

MilletvekiliMuharrem İnce

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