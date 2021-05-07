Türk havacılık tarihinde devrim: Elektrikli insansız taarruz helikopteri

Türk mühendislerin üzerine yoğunlaştığı insansız hava araçlarına bir yenisi daha ekleniyor. İHA, SİHA ve savaş uçağı derken şimdi de insansız helikopter için çalışmalara başlandı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından prototipi üretilen T629 elektrikli ve insansız taarruz helikopterini aldı.