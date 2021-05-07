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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye övgüler!

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen “State of the Union” yıllık konferansında Türkiye hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin güvenliğinde kilit bir role sahip olduğunu belirten Rama, "Bizim Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var, Erdoğan’la ilişkiler de önemli ilişkiler” dedi.

Güncel / 7 Mayıs 2021 Cuma 00:35
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye övgüler!

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya'nın Firenze kentinde Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen "State of the Union" yıllık konferansına katıldı. Başbakan Rama konuşmasında, 25 Nisan seçimlerini kazanması hakkında açıklamalar ve Arnavutluk'un AB'ye entegrasyon yolunda yürüttüğü reformlardan söz etti. Hem Arnavutluk, hem de tüm Balkan için Avrupa'nın önemli olduğunu ifade eden Rama, aynı zamanda Avrupa için de Balkan'ın önemli olduğunu belirtti. Rama, Balkan ülkeleri ile Avrupa'nın işbirliği halinde olmaları gerektiğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya ise Rama, "Hiç şüphe yok ki Türkiye, AB güvenliğinde kilit bir role sahip, AB de daha güçlü bir Türkiye için kilit bir role sahip. Bölgeden söz edeceksek diyebilirim ki bizim Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var, Erdoğan'la ilişkiler de önemli ilişkiler" dedi.

"BU HABERLER BENİ SİNİRLENDİRİYOR, BUNLAR GERÇEK DEĞİL"

"Erdoğan'ın Arnavutluk'ta ya da bölgede ülkenin Osmanlılaşması için çalışma yapması hususunda bir iz bile yok" diyen Rama, "Bazı asılsız haberlerle göre nüfuz kazanmak amacıyla Arnavutluk'ta camiler inşa ediliyor, bu haberler de beni sinirlendiriyor, hayır, bunlar gerçek değil. Camilere gelince biz restorasyon projelerinden minnettarız. Diğer yandan Yunanistan'la olan anlaşmazlıklarında müdahale etmemiz için Türkiye tarafından tek bir girişim bile olmadı" ifadelerini kullandı.

ArnavutlukYunanistanİtalyaRecep Tayyip Erdoğan

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