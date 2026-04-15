9 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 50 şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edildi.Bu şüphelilerden bir kısmının yurt dışında, bir kısmının cezaevinde olduğu belirlendi.Yapılan incelemelerde örgüt mensubu H.K.'nin 'Signal' uygulaması üzerinden yurt dışındaki diğer örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.H.K.'nin 2017-2025 yılları arasında kendisi ve çevresindeki 'Yusuf ve Yusuf aileleri' olarak tabir edilen örgüt mensuplarından 'muavenet' adı altında para topladığı ortaya çıkarıldı.Toplanan bu paraların ise örgütle bağlantılı kişiler adına açılan hesaplar üzerinden dağıtımının organize edildiği tespit edildi.Mersin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla, Erzurum ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.Hakkında işlem başlatılan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş ve aktif çalışan emniyet mensuplarının, askeri personel, öğretmen, mühendis, hemşire, Kur'an kursu öğreticisi ve özel sektör çalışanlarının olduğu tespit edildi.Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 46 adet cep telefonu, 8 adet HDD, 7 adet flash bellek, 8 adet bilgisayar, 5 adet tablet, 7 adet hafıza kartı ile 1 adet e-imza kartı ile 101 bin 150 lira nakit para ve 2 adet 1 dolar ele geçirildi.