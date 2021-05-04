O veriler açıklandı! İşte İllere göre haftalık vaka sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (coronavirüsü) vaka sayılarını açıkladı.



Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi.



VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER



İstanbul: 532.02

Kırklareli: 498.70

Tekirdağ: 489.89

Kocaeli: 437.65

Erzincan: 428.70



VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER



Şırnak: 46.12

Şanlıurfa: 70.25

Mardin: 76.40

Siirt: 79.14

Van: 90.75



ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR VAKA SAYILARI



İstanbul: 532.02

Ankara: 361.52

İzmir: 223.34





