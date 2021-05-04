USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal

İzmir Çeşme'de satın aldığı villasındaki kaçak bölümleri şikâyet üzerine balyozla yıkmak zorunda kalan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu kez Kadıköy'de iskânsız dubleks daire satın aldı. Belediye, iskân isteyen Erdoğdu'yu, "Kaçak bölümleri düzeltin" diye uyardı! İşte Aykut Erdoğdu'nun vazgeçemediği kaçak bölümlü villa ve kaçak bölümlü ev olaylarının ikinci perdes

Güncel / 4 Mayıs 2021 Salı 09:00
CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal

İzmir Çeşme'de satın aldığı villaya kaçak tadilat yaptığı için gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bu sefer de iskânı olmayan lüks binadan dubleks daire satın aldığı ortaya çıktı. 2011'de milletvekili seçildikten sonra kendisini anlatırken "Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıktım" sözleriyle anlatan CHP'li Erdoğdu, ardı ardına satın aldığı villa ve lüks daireleriyle gündemde.

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal

SON DAKİKA İSKANI OLMAYAN EVİ ALDI

Son dakika haberinin detaylarına göre Erdoğdu son olarak Kadıköy Moda'da muhteşem deniz manzaralı bir dubleks daire satın aldı. İskânı olmayan 6 katlı binanın en üst katında bulunan 175 metrekarelik dubleks daire, kayıtlarda arsa olarak görünüyor.


Caferağa Dr. Esat Işık Caddesi'nde MKAE Yapı tarafından yapılan lüks binanın onaylı projesine aykırı imalatlar yapıldığı için iskân alınamıyor.

Erdoğdu'nun belediyeye verilen emlak beyanında arsa olarak görünen iskânsız lüks dairesi için sık sık Kadıköy Belediyesi'ne iskân almak için gittiği öğrenildi. Belediyeyi su yolu yapan Erdoğdu'ya, "Onaylı projeye aykırı bölümler düzeltilsin" cevabı verildiği kaydedildi.


YASAL SÜRE İÇERİSİNDE YIKILMAZSA...

Müteahhit yerine Erdoğdu'nun takip ettiği lüks binanın iskânıyla ilgili Kadıköy Belediyesi yetkilileri, "Binanın acilen onaylı projesine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belediye kanununa göre, yerinde tespit yapıp, kaçakları müteahhide bildireceğiz. Yasal süresi içerisinde düzeltilmezse yıkım ve para cezası uygulayacağız" diye cevap verdi.

Erdoğdu'nun Kadıköy Osmanağa'da başka bir dairesi daha bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE AYNI ŞEKİLDE GÜNDEME GELMİŞ VE BALYOZLA YIKMIŞTI

Aykut Erdoğdu, daha önce de Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden olan İzmir'in Çeşme'deki villasına yaptırdığı kaçak bölümlerle gündeme gelmişti. Ildır Mahallesi Günkent Sitesi'nden 900 bin liraya satın aldığı villaya kaçak bölümler yaptığı için site yönetimiyle karşı karşıya gelen Erdoğdu, site yönetimiyle davalık olmuştu.


Villanın sokağa bakan cephesinde balkonu yıktırıp odayı genişleten Erdoğdu'nun binanın arka tarafına da bir oda ve tuvalet yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Site yönetim kurulu başkanı, CHP'den 18 ve 20. dönem Balıkesir Milletvekili olan İsmet Önder Kırlı ve sayman üye Ahmet Tevfik Eril, Erdoğdu'yu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyet etmişti. Erdoğdu, yapılan şikâyetler üzerine villasındaki kaçak bölümleri yıktırmıştı. Kendisi de elinde balyozla poz vermişti.

Bu arada Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) iş akitleri feshedilen bazı akademisyenlere 'Rapor hazırlatacağız, destek olacağız' sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna eden Erdoğdu'nun CHP'li bazı belediyelerden 30'ar bin TL topladığı iddia edildi. Buna rağmen genel merkeze hiçbir KHK'lı akademisyenin raporunu vermediği ortaya çıktı. Eski CHP'li Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü'ye destek veren Erdoğdu, buradan da danışmanlık adı altında para aldığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

Aykut ErdoğduMilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement