AK Parti'den İYİ Parti'ye 'Anayasa' tepkisi!

HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik yeni anayasa önerisinin hazır olduğunu açıklayarak; çalışmanın önce AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile paylaşılacağını söyledi.



Bahçeli, anayasa çalışmasının önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonra da diğer partilere sunulacağını ifade etti.



İYİ Partili Türkkan: Başından 'ret' diyoruz



Söz konusu açıklamanın ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yeni anayasa önerisine ilişkin, "Teklife başından 'ret' diyoruz." dedi.



Türkkan'ın ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



"İnsan 'bir inceleyelim' der"



Turan paylaşımında, "Sorsanız; hep uzlaşmadan yanalar, kutuplaşmaya karşılar! "Peşinen ret" demenin kime ne faydası var? İnsan, "bir inceleyelim" der." ifadelerini kullandı.



Anayasanın konuşulduğu bir süreçte yapılan her çalışmanın her görüşün kıymetli olduğunu vurgulayan Turan, "Okumadan, ön yargıyla yaklaşmak ise tamamen "niyet" göstergesi." dedi.