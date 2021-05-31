MSB açıkladı: Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

Milli Savunma Bakanlığı Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığını bildirdi.



YAKALANAN 5 KİŞİDEN 2'Sİ PKK'LI TERÖRİST ÇIKTI



MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.





