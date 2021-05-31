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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 'Grifon-12' tipi İnsansız Hava Aracını indirdi!

Azerbaycan topraklarına göz diken Ermenistan büyük bir hezimet yaşadı. Yaşadığı yenillgi sonrası yine provokatif bir tavır sergileyen Ermenistan Azerbaycan, kontrolü altındaki Kelbecer bölgesine İHA gönderdi. Ermenistan'a ait Grifon-12 tipi insansız hava aracı Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirildi.

Güncel / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:37
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 'Grifon-12' tipi İnsansız Hava Aracını indirdi!

Azerbaycan topraklarına göz diken Ermenistan Karabağ'da büyük bir hezimet yaşadı.

Yine provokatif bir tavır sergileyen Ermenistan kontrolünde bulunan bölgeye İnsansız Hava Aracı gönderdi.

AZERBAYCAN ORDUSU İHA'YI İNDİRDİ

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) indirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Kelbecer ili yönünde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın indirildiği belirtildi.

VURULMADAN ÖZEL BİR TEKNİKLE İNDİRİLDİ

"Grifon-12" tipi İHA'nın vurulmadığı, özel teknik yöntemlerle indirildiği kaydedildi.

BİZİM İHA VE SİHA'LARIMIZ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 İHA'lar dünyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Polonya'ya 24 adet satılan İHA'lar 2020 yılında da ülkemize büyük gelir getirdi.

2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı.

Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurtdışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.

TÜM COĞRAFİ ŞARTLARDA ETKİLİ

Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 300 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden ilk hava aracı unvanını da kazandı.

PolonyaUkraynaKuveytErmenistanAzerbaycan


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