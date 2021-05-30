USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor

Sürekli erken seçim yapılması için çağrılarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üst üste yaptığı görüşmelerle adaylığına zemin hazırlıyor.

Güncel / 30 Mayıs 2021 Pazar 16:39
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı katıldığı tüm seçimlerde sandığa gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce partideki koltuğundan vazgeçip Cumhurbaşkanlığına aday olmadı.

Ekmeleddin İhsanoğlu ile çatı aday yönetmini deneyen ardından Muharrem İnce ile tek aday şansını deneyen Kemal Kılıçdaroğlu, hezimetten kaçamadı.



MUHALEFET ERKEN SEÇİM İSTİYOR, ERDOĞAN'IN TAVRI NET

Türkiye son dönemde yeniden erken seçim tartışması içerisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söylese de muhalefet tartışmaları sürekli gündemde tutma çabası içerisinde.



Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali veriyor olması dikkatlerden kaçmıyor.

CHP Lideri, kimi zaman sözleriyle kimi zaman yaptığı görüşmelerle aday olacağını göstermeye başladı.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Geçtiğimiz günlerde ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ardından soluğu CHP'nin akıl hocası olarak nitelendirilen Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti.



SON DURAK ÖZAL AİLESİ
Kılıçdaroğlu'nun bugünkü adresi ise Özal Ailesi oldu.

CHP Lideri, 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste yaptığı görüşmeler ve yaptığı açıklamalardaki farklılıklar adaylık için zemin hazırlandığını gösterdi.



Bu hazırlık, 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olması istenen Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın planlarını da suya düşürüyor.

Mansur YavaşMeral AkşenerKemal KılıçdaroğluMuharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement