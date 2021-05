Çin'den skandal paylaşım! Tepki gelince apar topar sildiler!

Çaresiz kalan ülkeden yayılan görüntüler bütün dünyayı sarstı ancak Çin'in sosyal medyadan paylaştığı bir mesaj kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı.



Nisan ayının ikinci yarısından itibaren koronavirüs vakalarında arka arkaya dünya rekoru kıran ve salgının merkez üssü haline gelen Hindistan'da, tablo her geçen içler acısı bir hale dönüşüyor.



Pazartesi günü 368 bin test daha pozitif sonuç verdi, sağlık sisteminin çöktüğü ülkede birçok hastanede oksijen bitti. Başkent Yeni Delhi'de yalnızca Cumartesi günü aralarında bir doktorun da bulunduğu 12 hasta oksijen bitince hayatını kaybetti.



Hastanelerin dışında ise hastaların yakınları bir yatak bulabilme umuduyla bazen 12 saat kadar bekliyor. Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da, bazı hastalar hastane bahçesinde beklerken can veriyor.



Yeni Delhi'deki büyük hastanelerdeki oksijen krizini doktorlardan biri 'korkutucu' olarak tanımlayıp ekliyor: 'Ana tankı kullanıp bitirdiğinizde, son çare olarak başvurabileceğiniz hiçbir şey yok.'



Yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesindeki doktorlardan Gautam Singh, Shri Ram Singh hastanesinde 50 boş yatak olduğunu, yoğun bakımda 16 kişilik yer bulunduğunu ancak oksijen garantisi veremediklerini söylüyor.



Dr. Gautam Singh, yaşananları her gün verilen bir savaşa benzetiyor: Hastane personelinin yarısı biten oksijen tüplerinin yenisini bulmak için her günü yollarda geçiriyor.'



ROKET VE ÖLÜLERİN FOTOĞRAFLARI YAN YANA



Salgınla kavrulan Hindistan'a ABD'den Rusya'ya, İngiltere'den Almanya ve Fransa'ya birçok ülkeden yardım gönderilirken, Çin'de Komünist Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj dünyada şok etkisi yarattı.







Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan'daki ölümlerle alay eden bir paylaşım, yükselen tepkilerin ardından silindi.



Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşımda, Çin'de fırlatılan bir roket ile Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin parklarda yakıldığı fotoğraf yan yana koyularak 'Çin'de yakılan ateş ile Hindistan'da yakılan ateş arasındaki fark' yazılmıştı.



Çin'deki Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü Hu Şijin Çin'in Hindistan'la insani bir dayanışma göstermesinin ahlaki açıdan daha doğru olacağını belirten bir makale kaleme aldı.



Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, ülkede artan ölümler nedeniyle başsağlığı mesajı iletmiş, ihtiyaç duyulması halinde yardım gönderebileceklerini söylemişti.



Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki sınır bölgesinde geçtiğimiz yıl savaşın eşiğine gelmiş ve çatışmalarda onlarca asker hayatını kaybetmişti.



SEÇİMLERDE İKTİDAR PARTİSİ HEZİMETE UĞRADI



Ocak ayı başında günlük vakaların 8 bine kadar düştüğü Hindistan'da, parti mitinglerinden dini törenlere kadar normalleşmeyle birlikte salgın kontrolden çıktı.



Başbakan Narendra Modi'nin partisi BJP, 50 milyon nüfuslu Batı Bengal'de yenilgiye uğradı. Böylece, yaklaşık bir aydır süren eyalet seçimlerinde Modi yalnızca bir yeri, Assam'ı kazanabildi.



SON DURUM NE?



Hindistan'da şu ana dek 20 milyona yakın Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Ölü sayısı da 218 bini geçerken, gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.



Uzmanlar test sayısının azlığı ve özellikle kırsal kesimde insanların evlerinde ölmelerinden dolayı sayıların gerçekte olduğundan az bildirildiğini söylüyor.



Brezilya ve ABD'de pandemi döneminde günlük 4 binden fazla ölüm bildirilmişti. Hindistan'da hastane yatağı ve oksijen dilenen ailelerin görüntüleri son 10 günden bu yana görülüyor ve morglar ve krematoryumlar da durumla başa çıkmakta zorlanıyor.



AŞILAMA NASIL GİDİYOR?



Hindistan'da tüm yetişkinler kağıt üzerinde bir koronavirüs aşısı olabiliyor. Ancak bazı eyaletlerin 18-44 yaş arasındakilerin aşılanması için yeterli aşı olmadığını söylemesiyle, Cumartesi günü başlaması planlanan ulusal aşılama kampanyasında sorunlar yaşandı.



Dünyanın en büyük aşı üreticisi olmasına rağmen, ülkede aşı sıkıntısı yaşanıyor ve iç talebi karşılayabilmek için AstraZeneca aşısının ihracı geçici olarak durduruldu.



Hindistan'ad Oxford-AstraZeneca ve Hintli Bharat Biotech şirketinin aşısı kullanılıyor. Rus yapımı Sputnik V aşısına da kullanım onayı verildi.



NEDEN TAM KAPANMA YOK?



Merkezi yönetim, ulusal bir kısıtlama koymakya isteksiz. Başbakan Modi bunu 'son çare' diye tanımlıyor. Üst düzey liderler geçen yıl uygulanan kapanmanın ülke üretimini yüzde 24 azaltması üzerine ekonomik etkilerinden korkuyor.



Kısıtlamanın insani boyutları da ağır olabilir. Geçen yıl 68 gün uygulanan kısıtlamalar, işsiz kalan ya da paraları biten milyonlarca göçmen işçinin evlerine zorlu bir yolculuk yapmalarına neden olmuştu.



Hükümetin yardımlarına muhtaç yoksullar, özellikle yetersiz beslenen çocuklar ve hamile kadınlar yardımlara ulaşmakta zorlanmış, aşılama programları durmuş ve başka ağır hastalıklar geçirenler sağlık hizmetlerine ulaşamamıştı.