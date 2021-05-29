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İngiliz basınından dünyayı sarsan rapor! Koronavirüs iddiaları gerçek çıktı!

Dünyayı etkisi altına alan ve son bir buçuk yıldır tüm yaşantıyı tepetaklak eden koronavirüs salgınında yaşanan yeni bir gelişme, bomba etkisi yarattı. Koronavirüsün kökenlerine dair yapılan araştırmalarla ilgili her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılırken, İngiliz araştırmacıların elde ettiği yeni bulgular, komplo teorisi olarak görülen birçok varsayımı doğrulayacak nitelikte.

Güncel / 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:44
İngiliz basınından dünyayı sarsan rapor! Koronavirüs iddiaları gerçek çıktı!


Son bir buçuk yıldır dünyayı sarsan koronavirüs salgınında her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Dünya genelinde şimdiye dek 170 milyondan fazla kişiye bulaşan, 3 buçuk milyondan fazla kişinin de ölümüne neden olan koronavirüsün kökenleri, hala belirlenemedi.

'VİRÜS KESİN OLARAK LABORATUVARDA ÜRETİLDİ'

Virüsün ortaya çıkış şekliyle ilgili araştırmalar devam ederken, İngiliz basınında ortaya atılan bir iddia, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Daily Mail'in yayınladığı habere göre İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sørensen tarafından yazılan 22 sayfalık yeni bir araştırmaya dair makale, koronavirüs kökenleriyle ilgili skandal bulgular taşıyor.



Son bir yıldır koronavirüse dair ayrıntılı araştırmalarda bulunan bilim insanları, araştırma sonucunda koronavirüsün benzersiz bir parmak izine sahip olduğu sonucuna vardı. Araştırma sonucuna göre , Çinli bilim adamları,Vuhan laboratuvarında koronavirüsü yarattı ve ardından yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için virüsü mutasyona uğrattı.

Araştırma sonucuna göre Çinli bilim adamları, mağara yarasalarında bulunan doğal bir koronavirüs omurgasını aldı ve üzerine yeni bir sivri uç ekleyerek onu ölümcül ve son derece bulaşıcı olan Kovid-19'a dönüştürdü.

'GENETİĞİNİ DEĞİŞTİRDİLER'

Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen 22 sayfalık raporun öncesinde Daily Mail'e konuşan, Londra'da bulunan St George's Üniversitesi'nde onkoloji profesörü olan ve ilk 'HIV aşısını' yaratan atılımıyla tanınan Dalgleish, 'Virüslerin yaratıldığını düşünüyoruz. Virüslerin genetiğini değiştirdiler, sonra bununla yıllar içinde meydana gelen değişimleri izlemeyi amaçladılar.' ifadelerini kullandı.



'BUNU AÇIKLAMAK İSTEYENLER SUSTURULDU'

Dalgleish ve Sørensen, yaptıkları açıklamada, bir yıldır 'retro-mühendisliğin' kanıtlarına sahip olduklarını, ancak bu gerçeğin akademisyenler ve büyük dergiler tarafından göz ardı edildiğini söyledi. Çin laboratuvarlarında 'verilerin kasıtlı olarak yok edildiği, gizlendiği ve kirletildiğine işaret eden bilim insanları, 'bulgularını paylaşmak isteyen bilim adamlarının bunu başaramadığını veya ortadan kaybolduğunu' da vurguladı.

Yakın zamana kadar çoğu uzman, virüsün kökeninin hayvanlardan insanlara sıçrayan doğal bir enfeksiyondan başka bir şey olmadığını kesin olarak reddetmişti.


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