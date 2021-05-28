Boğaz'da ham petrol yüklü gemi sürüklendi! Boğaz trafiği askıya alındı!

İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan 249 metre uzunluğundaki RAVa isimli ham petrol yüklü tanker, makine arızası nedeniyle sürüklendi. Sarıyer Yeniköy açıklarında sahile 300 metre kala tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak güvenlik önlemi alındı. Yaşanan arıza sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 adlı römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan 249 metre uzunluğundaki RAVa isimli ham petrol yüklü tanker, makine arızası nedeniyle sürüklendi.



Sarıyer Yeniköy açıklarında sahile 300 metre kala tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak güvenlik önlemi alındı.



BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU



Yaşanan arıza sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Yaşananlar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 8 adlı römorkör de sevk edildi. Gemi Yeniköy Sahili'ne 300 metre kala mesafede halat verilerek durduruldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda tedbir amaçlı boğaz trafiği askıya alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.