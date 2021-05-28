USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Boğaz'da ham petrol yüklü gemi sürüklendi! Boğaz trafiği askıya alındı!

İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 20:41
Boğaz'da ham petrol yüklü gemi sürüklendi! Boğaz trafiği askıya alındı!

İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan 249 metre uzunluğundaki RAVa isimli ham petrol yüklü tanker, makine arızası nedeniyle sürüklendi. Sarıyer Yeniköy açıklarında sahile 300 metre kala tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak güvenlik önlemi alındı. Yaşanan arıza sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 adlı römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan 249 metre uzunluğundaki RAVa isimli ham petrol yüklü tanker, makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Sarıyer Yeniköy açıklarında sahile 300 metre kala tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak güvenlik önlemi alındı.

BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Yaşanan arıza sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Yaşananlar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 8 adlı römorkör de sevk edildi. Gemi Yeniköy Sahili'ne 300 metre kala mesafede halat verilerek durduruldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda tedbir amaçlı boğaz trafiği askıya alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

SarıyerPetrol


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement