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Adil Öksüz'ü saklayanlar için istenen ceza belli oldu

15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nde yönettiği belirtilen FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ü saklayanların davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’ın da aralarında olduğu 4 sanığın 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari sanık Cihat Yıldız’ın ise dosyasının ayrılmasını talep etti. Mütalaada, FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu belirlenen Adil Öksüz’ün, darbe öncesi ABD’de örgüt mensupları ile darbeye teşebbüs eyleminin planlanması amacıyla gittiği ve darbe gecesi Akıncı Hava Üssünden kalkışmayı yönlendirdiği kaydedildi. Öksüz’ün kaçmasına yardım eden sanıklara son savunmalarını hazırlamaları için bir ay süre verildi

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 13:42
Adil Öksüz'ü saklayanlar için istenen ceza belli oldu

Darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz, Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra kaçmış, darbenin başındaki sivil FETÖ'nün imamı olduğu anlaşılınca da bir daha bulunamamıştı. Ankara'dan ayrıldıktan sonra Sakarya ve İstanbul'da Öksüz'ü sakladıkları, kaçmasına yardım ettikleri suçlamasıyla 1'i firari 5 kişi hakkında dava açılmıştı.



CİHAT YILDIZ

FETÖ'nün mahrem imamları oldukları da ortaya çıkan bu sanıkların davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcının mütalaasında tutuklu sanıklardan Zafer Çay ve Rüştü Karakaya'nın 'FETÖ yöneticiliğinden' 15 yıldan 22,5 yıla kadar, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Alper Karabulut'un ise 'FETÖ yöneticiliğinden' 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, firari sanık Cihat Yıldız'ın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.



Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım


15 TEMMUZ'U ABD'DE PLANLADILAR

Mütalaada, Adil Öksüz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Anayasayı ihlal, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, örgüt yöneticiliği, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast gibi birçok eylemden kamu davası açıldığı anımsatıldı. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olduğu belirlenen Öksüz'ün, darbe öncesi ABD'de örgüt mensupları ile darbeye teşebbüs eyleminin planlanması amacıyla gittiği ve darbe gecesi Akıncı Hava Üssünden kalkışmayı yönlendirdiği kaydedildi.


SON SAVUNMALARI ALINACAK

Sanıklar Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı son savunmalarını yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti. İddianamede Adil Öksüz'ün en son Esenler'de, Edirne istikametine giderken görüldüğü anlatılıyor.


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