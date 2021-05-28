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23 Nisan'da çizdiği AK Parti logosuyla beğeni toplamıştı! Başkan Erdoğan Simay ile buluştu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çizdiği AK Parti logosuyla gündeme gelen 6'ncı sınıf öğrencisi Simay Özen ile bir araya geldi. Özen, AK Parti için tasarladığı logoyu çerçeveleterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 10:29
23 Nisan'da çizdiği AK Parti logosuyla beğeni toplamıştı! Başkan Erdoğan Simay ile buluştu...

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla AK Parti'nin tüm sosyal medya hesaplarında değiştirilen logosunu tasarlayan, İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Simay Özen, ablası Miray Özen ve annesi Şenay Bostan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Simay, Genel Merkez'de bir araya geldiği Erdoğan'a AK Parti için tasarladığı '23 Nisan' logosunu çerçeve halinde hediye etti.

'LOGOYU TASARLAMAM 3 GÜN SÜRDÜ'

Ziyaretin ardından konuşan Simay Özen, çocukluğundan beri yaptığı resimleri bir platforma yüklediğini, buradaki çalışmalarının da AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın dikkatini çektiğini söyledi.


Özen, 'Eyüp ağabey, bana 'Bizim logomuzu 23 Nisan için değiştirir misin?' diye sordu. Ben de kabul ettim. Logoyu tasarlamam 3 gün sürdü. Logoyu kafamda 1 gün oluşturdum, 1 gün denemeler yaptım, son günde de ortaya çıktı. 2 logo çizmiştim aslında; ama bu logo seçildi' diye konuştu.




'ÇOK HEYECANLANDIM'

Tasarladığı logo AK Parti hesaplarından paylaşıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Özen, 'Aydınlık Türkiye'ye, çocuklar mutlu bir şekilde ilerliyorlar; logoda bundan bahsetmeye çalıştım.

Cumhurbaşkanı'mız ile buluşmamda çok heyecanlandım. Benim projem var, onu kendisine anlattım. Ondan da bir söz aldım. Seneye 23 Nisan'da bu projem için Cumhurbaşkanı'mız İzmir'e gelecek.

Cumhurbaşkanı'mıza yaptığım resimleri gösterdim. O da çok beğendi. AK Parti için yaptığım logoyu ve onun yapbozunu Cumhurbaşkanı'mıza hediye ettim' dedi.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan


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