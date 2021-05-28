1 Haziran'dan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı!

Türkiye, hazirandan itibaren yoğun bir aşılama programına giriyor. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstündeki herkes aşılanacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise yüzde 70 aşılama olduğu takdirde salgının kontrol altına alınacağını ve maskelere veda edileceğini açıkladı.



AŞI SAYISI 28 MİLYON 538 BİN 909'A ULAŞTI



Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 27 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 28 milyon 538 bin 909 oldu. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 336 bin 136, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 202 bin 773 oldu.



İŞTE KABİNEDEN ÇIKMASI BEKLENEN KARARLAR



Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:



KAFE-RESTORANLAR AÇILIYOR



1 Haziran sonrası kafe, restoran ve lokantaların kişi sınırlamasıyla birlikte açıklaması bekleniyor.



DÜĞÜN SALONLARININ AÇILMASI BEKLENİYOR



Düğün salonlarının belli misafir sayısına göre hizmet verebilmesi de kulislerde konuşulan normalleşme adımlarından biri... İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.



HALI SAHALAR VE SPOR MERKEZLERİ AÇILACAK MI?



Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş devam ederse, halı sahalar, spor salonları ve yüzme havuzlarının da açılması konuşuluyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Sekreteri ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sanal olarak gerçekleştirilen "İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi" öncesi Kovid-19 salgınındaki gidişat ile ilgili bilgi verdi. İngiltere, ABD ve İsrail'deki aşılama çalışmalar sayesinde bu ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının büyük oranda azaldığını, salgının kontrol altına alındığını da dile getiren Prof. Dr. Yavuz şunları söyledi:



"MASKELERİ ÇIKARIRIZ!"



"MRNA aşılarının tek dozuyla hastalığı yüzde 70, ölümleri ve hastane yatışını yüzde 80, iki doz uygulandığında hastalığı yüzde 90, ölüm ve hastane yatışlarını yüzde 95 azalttığını biliyoruz. Ülkemizde de söylendiği gibi 120 milyon doz mRNA aşısı gelmesi halinde, yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayı gibi bu hastalığı tamamen kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.



Kovid-19 aşıyla engellenebilen bir hastalık haline geldi. Yeterli aşılama yapabilen ülkelerde enfeksiyonun ve ölümlerin belirgin olarak azaldığını görüyoruz. Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılması gerekmeyecek.



Ancak bu hastalığın ortadan kalkmayacağını, grip gibi bir hastalık haline geleceğini, belli aralarla aşıların tekrarlanacağını öngörüyoruz. Ancak şu aşamada kısıtlamalar gevşetildiği anda vaka sayılarının artması kaçınılmaz olacak.



"UMUTLUYUZ"



Türkiye'de bugün itibariyle klinik aşamaya geçmiş 4 farklı yerli aşı çalışması olduğuna işaret eden Yavuz, "Yerli aşı üretimi çok önemli. Aslında yerli aşıyı geliştirmekten daha da önemlisi geliştirilen aşıdan çok miktarda üretim yapacak kapasitenin kurulması.



Bununla ilgili de ülkemizde umut veren çalışmalar var. Bazı yerli firmalarımız uluslararası standartta aşı üretim tesisi kurmak için hızla çalışıyorlar. Yıl sonuna kadar çalışmaları bitecek olan bazı antiviral ilaçlardan umutluyuz" dedi.



A Haber'de katıldığı yayında soruları yanıtlayan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgınında sona yaklaşıldığını belirterek, "Salgında çoğu gitti azı kaldı" dedi. Şimdiye kadarki salgınların ortalama 1.5 ila 3 yıl sürdüğünü ifade eden Azap, şunları dedi:



"Kovid'de 14 ayda 140 bin bilimsel çalışma yayınlanmış, hızla aşı geliştirildi. 1.5 yılı tamamladık. Çok az bir zaman kaldı. Ancak aşılamaların tam anlamıyla yapılabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde aşılanmayan kesimde yeni varyantlar çıkabilir.



Yaş aralığı düştükçe aşıya karşı kararsızlık, direnç göreceğiz gibi. Bu pandeminden çıkışını tek yolu aşıları yaptırabilmek ve toplumsal bağışıklığımızı sağlayabilmek. Sonbahara doğru bizim için tek çıkış yolu bu."



813 BİN 400 ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÇALIŞANINA AŞI İMKANI SAĞLANDI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini belirterek, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu." mesajını paylaştı.



KOLLARI SIVIYORUZ!



Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştı.



Kovid-19 aşılamasına ilişkin çeşitli bilgilerin yer aldığı videolarda, aşının ikinci dozunun yapılmasının ardından bağışıklığın gelişmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğü, aşılanan kişilerin, korunsalar bile virüsü almaları durumunda başkalarına bulaştırabileceği uyarıları yapılıyor.

