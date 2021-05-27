Polonya Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Bayraktar TB2 küresel pazarda rakipsiz

Türkiye'nin Polonya'ya 24 adet SİHA satmasının yankıları sürüyor. Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, wPolityce isimli haber sitesine verdiği demeçlerde, Bayraktar TB2'ye övgüler dizdi.



Bayraktar TB2 alımı ile Polonya Savunma Bakanlığı'nın konseptlerinde önemli bir boşluğun doldurulacağını belirten Szczerski, şu ifadeleri kullandı:



'TÜRK EKİPMANLARI KÜRESEL PAZARDA RAKİPSİZ'



Bu dronların satın alınması, Savunma Bakanlığı'nın konseptlerindeki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yerli sanayi bu boşluğu dolduramaz ve Türk teklifi en iyilerden biri. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir.



AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜRKİYE ÖNEMLİ



Aynı zamanda, savaş alanında etkinliğini gösteren bir ekipmandır. Yeni eylem fırsatları elde ediyoruz. Türkiye, NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliği için önemli. Çok az insan bu ziyaretin gerçekten ne ifade ettiğine ne anlama geldiğine odaklanıyor.





