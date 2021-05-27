Görenler hayran kaldı: Yurt genelinde muhteşem Süper Ay manzaraları

Ay'ın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, Ardahan'da da görüntülendi.







Normalden daha parlak ve büyük gözlemlenebildiği bu doğa olayına tanıklık etmek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı.







Ay normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ''Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da görüntülemek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.'' dedi.







Normalden daha büyük ve parlak görünen 'Süper Ay' Bitlis'te de eşsiz bir şölen sundu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ‘Süper Çiçek Kanlı Ay' saat 21.00 itibarıyla birçok noktadan görülmeye başladı.







Kentte havanın da açık olması, 'Süper Ay' net bir şekilde gözlemlendi. Ay'ın bu hali seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.







Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Konya'da güzel görüntü oluşturdu.







Mayıs ayında görülmesi nedeniyle 'Süper Çiçek Kanlı Ay' olarak nitelendirilen Ay tutulması, İstanbul semalarında eşsiz manzaralar oluşturdu.





