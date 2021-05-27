Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:



Bugün kimin kiminle işbirliği yaptığı, kimlerin hangi mahfillerin kuklası haline geldiği bellidir, belgelidir. Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak güç ve iktidar devşirmek için kuyruğa girenler zalimlerin oyun uşağı olmakla birlikte zilletin kapı kuludur.



Milliyetçi Hareket Partisi kirli niyet sahiplerine karşı Türk milletiyle bir ve beraberdir. Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan hiçbir dava arkadaşım, hiçbir muhterem vatandaşım vatan ve millet muhaliflerinin senaryolarına prim ve destek vermeyecektir.



Türkiye'ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin taciz ve tezviratlarına kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız.



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