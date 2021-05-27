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Azerbaycan sınırında hareketli dakikalar! Ermeni askerleri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan-Azerbaycan sınırında bulunan Kelbecer bölgesinde 6 Ermeni askerinin esir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine giden yolda mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni askerinin Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılarak, esir alındığı ifade edildi.

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:21
Azerbaycan sınırında hareketli dakikalar! Ermeni askerleri esir alındı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yola mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni asker esir alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 (TSİ 02.00) sıralarında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde, Ermenistan ordusuna ait keşif ve sabotaj grubunun Azerbaycan topraklarına geçmeye çalıştığının belirlendiği bildirildi.

MAYIN DÖŞERKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Açıklamada, keşif ve sabotaj grubunun, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yolda mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünün tespit edildiği, operasyon sonucu 6 Ermeni askerinin kuşatılarak esir alındığını ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde, sınır yakınlarında Ermenistan ordusuna ait tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve Azerbaycan birliklerinin aldığı tedbirler neticesinde hareketlerinin engellendiği kaydedildi. Açıklamada , 'Şu anda bu yöndeki operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir' ifadeleri kullanıldı.

ErmenistanAzerbaycan


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