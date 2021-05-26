Uydu görüntüleri ortaya çıkardı! Gizemini koruyor!

6 yıldan beri süregelen ve halen devam etmekte olan insani bir drama dönmüş bulunan uluslararası arenanın da yakından takip ettiği bir iç savaşa sahne olan Yemen'de ortaya çıkan hava üssü dünya gündemine bomba gibi düştü.



Yaklaşık 112 bin kişi hayatını kaybettiği, Yemen'in 28 milyonluk nüfusunun 24 milyonunun insani yardıma muhtaç hale geldiği ülkede açlık, salgın hastalık yıllar içinde artmış, temiz içme suyuna erişim nerede ise imkansız hale gelmiştir.



Dünyanın en kötü durumdaki ülkelerinden birinde, üstelik de bir volkanik adada ortaya çıkarılan 'gizemli' hava üssü dünyada merak yarattı.



Associated Press'te yer alan habere göre Yemen'de volkanik adada yapımı devam eden hava üssü, ticari kargolar ve enerji sevkiyatları için dünyanın en önemli deniz yollarından biri olarak kabul edilen bir rotada bulunuyor.



Mayun Adası olarak adlandırılan ve hiçbir ülkenin üzerinde hak iddia etmediği hava üssü için Yemenli yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nin işaret etti ve üssün BAE'ye ait olduğunu açıkladı.



Yemen hükümeti uluslararası arenada tanınmış ve dünya tarafından kabul görmüştü. İşte bu hükümetin yetkilileri gizemli üssün ardındaki ülkenin BAE olduğunu söyledi. Ancak BAE 2019 yılında Yemen’deki Husi isyancılarla savaşan askerlerini geri çektiğini açıklamıştı.



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Mayun'daki inşaatı takip eden istihbarat uzmanlarına göre bu yapı Yemen'deki savaşla ilgili olmaktan çok BAE'nin bölgedeki ticari çıkarlarını beslemek için atılmış uzun vadeli ve stratejik bir hamle.



Ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak BAE'den henüz bir açıklama yapılmadı. AP'nin servis ettiği ve Planet Labs'tan aldığı belirtilen uydu görüntüleri, 11 Nisan'da adada 1,85 km'lik bir pist inşa eden inşaat araçlarını gösteriyor. 18 Mayıs'a kadar, pistin hemen güneyinde asfalt üzerine inşa edilen üç hangarla ise çalışmanın tamamlandığı anlaşılıyor.



Uluslararası siyaset ve strateji uzmanlarına göre Mayun'un küçük bir nüfusa sahip olması ve Kızıldeniz'i izlemek için uygun bir bölge olması bölgeyi cazip kılan faktörlerin başında geliyor. Üste inşa edilen pistin savaş uçakları için de kalkışa ve inişe uygun olduğu ancak bu amaçla değil, ticari olarak kullanılacağı yorumları yapılıyor.