Ümit Özdağ adliyede! İYİ Partili Kavuncu için FETÖ’cü demişti

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.



Ümit Özdağ İYİ Parti Milletvekiliyken bir televizyon programında yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan Meral Akşener'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti.



Bu açıklaması nedeniyle İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ mahkeme kararıyla geri dönmüş, daha sonra da partiden istifa etmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatırken, Kavuncu da 21 Ekim 2020'de bir grup partili ile birlikte İstanbul Adliyesine gelerek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



ADLİYE ÇIKIŞI BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Adliyesinde savcılığa ifade veren Prof. Özdağ, adliye çıkışında basın açıklaması da yaptı. Savcılığın daveti üzerine bilgisine başvurulması için adliyeye geldiğini belirten Özdağ, 'Daha önce kamuoyuyla paylaştığım hususları sayın savcıyla da paylaştım. Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehdidi olan FETÖ'yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün Türkiye'ye karşı son Haçlı Seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her alanda yürütülmesi gerektiği inancındayım. Ancak bugün yürütülen mücadele stratejik planlamadan çok uzak, eksik, hatalı bir mücadele. Ama biz siyasette bulunduğumuz yerde bu mücadeleyi sonuna kadar ilk günden beri nasıl sürdürdüysek bundan sonra da böyle sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Yapılan eksikleri yanlışları da söylemeye ve Türk Milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz' dedi.



İYİ PARTİ ELEŞTİRİSİ



İYİ Parti'nin Atatürk'e, İstiklal Harbine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine samimi olarak bağlı, vatansever Türk Milletçileri tarafından kurulduğunu ifade eden Özdağ, 'Onların bu samimi inanç ve duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımızdır bugün yaşananlar ve paraşütle FETÖ iltisaklılarının partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar. Diğer partilerde ne kadar FETÖ'cü, FETÖ iltisaklı olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz Atatürk çizgisindeki Türk Milliyetçilerinin olduğu yerde ne FETÖ'cü olur ne PKK sempatizanı olur ne de başka bir terör örgütüyle iltisaklı olan kişi ve yapılar olur. Bugüne kadar mücadeleyi nasıl verdiysek bundan sonraki siyasetimizde de öyle vereceğiz' diye konuştu.



KAVUNCU İÇİN 'FETÖ'CÜ' DEMİŞTİ



Ümit Özdağ İYİ Parti Milletvekiliyken bir televizyon programında yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan Meral Akşener'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti. Bu açıklaması nedeniyle İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ mahkeme kararıyla geri dönmüş, daha sonra da partiden istifa etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatırken, Kavuncu da 21 Ekim 2020'de bir grup partili ile birlikte İstanbul Adliyesine gelerek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.