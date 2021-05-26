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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Denizkurdu-2021 Tatbikatı' paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 'Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım geldi. Paylaşımda tatbikatın başarıyla devam ettiği bildirilerek dikkat çeken kareler paylaşıldı.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Denizkurdu-2021 Tatbikatı' paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 'Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım geldi.

Paylaşımda tatbikatın başarıyla devam ettiği bildirildi.

MSB resmİ Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikatın ilk gününde kıyı birlikleri eğitimleri, deniz eğitimleri ve atışlar icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca tatbikata ilişkin dikkat çeken kareler paylaşıldı.

TATBİKATTA KULLANILAN ENVANTER

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, ambifi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ve nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığından özel kuvvet timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korveti, sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopterleri katılacaktır.

Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplamda 132 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı iştirak ediyor.







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