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“Belediyede dayak yedim” diye iftira atan taksici Engin Dürü itiraf etti: İYİ Partililer vaatlerde bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde “Başkan yardımcısı beni dövdü” diye iftira atan provokatör taksici Engin Dürü, her şeyi itiraf edince gerçek ortaya çıktı. Tehdit, taciz ve darp, dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı bulunan taksici Dürü, bu yönde şikâyette bulunması için İYİ Partililer tarafından birtakım vaatlerle kandırıldığını öne sürdü.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:12
“Belediyede dayak yedim” diye iftira atan taksici Engin Dürü itiraf etti: İYİ Partililer vaatlerde bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyede darp edildiğini öne süren ve İYİ Partili yöneticilerle birlikte suç duyurusunda bulunan taksici, iddialarının gerçek olmadığını itiraf ederek şikâyetini geri çekti.


 İddiaların ardından İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da belediye başkanı ile çalışanları, 'Mafya, çete, vandal, zorba' gibi ağır sözlerle suçlamıştı.



Tehdit, taciz ve darp, dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı bulunan taksici Dürü, bu yönde şikâyette bulunması için İYİ Partililer tarafından birtakım vaatlerle kandırıldığını öne sürdü.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise İYİ Partili Türkoğlu'nu istifaya davet etti.


Mehmet Kanar


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