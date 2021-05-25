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Türkiye geneli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 08:49
Türkiye geneli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi. Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

İşte detaylar ve operasyondan görüntüler:

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin desteğiyle yurt genelinde çok sayıda adreste gerceklestirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde başta Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri olmak üzere Türkiye genelinde eş zamanlı şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'DA 106 ŞÜPHELİYİ OPERASYON

Operasyon kapsamında Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da 120 adrese 106 şüphelinin yakalanması amacıyla özel harekat timleri eşliğinde baskın yaptı. Baskın yapılan adreslerde Narkotik ekipleri arama yaparken özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.

Operasyonun ve gözaltı kararı olanların yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.


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