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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Biontech aşısı artık orada yapılacak!

Sağlık Bakanlığı yeni parti aşıların Türkiye getirilmesinin ardından toplumsal bağışıklama sürecinin hızlanması amacıyla saklama koşullarının sağlanabileceği merkezlerde BioNTech aşısının uygulanabilmesi için harekete geçti. BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabileceği öğrenildi.

Sağlık / 25 Mayıs 2021 Salı 18:49
Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Biontech aşısı artık orada yapılacak!

Sağlık Bakanlığınca uygun saklama koşullarının sağlanabileceği kriterleri taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kovid-19 ile mücadelede "acil kullanım" onayı alan Sinovac ve BioNTech aşıları ile toplumsal bağışıklama sürecini yürüten Sağlık Bakanlığı, aşı teminine paralel olarak daha kısa sürede toplumu aşılayabilmek amacıyla harekete geçti.

Daha önce (-80) derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında "2-8" derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini" açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.

Aşılama konusunda sağlık altyapısı güçlü olan Türkiye'de Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan büyük ASM'lerde ülke genelinde BioNTech aşılarının da yapılmasıyla toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranı çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde aşılama eş zamanlı olarak ülke genelinde başlatılacak.


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