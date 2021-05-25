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MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 10:38
MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI
Türk milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine hız vermiştir. Herkesi uyarıyorum hedef Türkiye'dir. Amaç Türkiye'nin itibarını lekelemektir. Boyun eğmediğimiz için sürekli açığımızı kolluyorlar.

Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız.

CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisi üst figüranıdır. HDP ise Türkiye'nin kalbine hançer sokmak için tetikte bekleyen fitnedir. 6 ay içinde başka bir Türkiye'nin oluşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisidir.

Her nifak ve dedikoduya can havliyle saldıran CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır. Tamı tamamına çukur siyasetidir.

MERAL AKŞENER'İN RİZE ZİYARETİ

Bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır.

Toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize'ye gitmesi öngörüsüzlükle izah edilemez. Şiddet olaylarının ilk halkası olması için ortaya çıkarılmıştır.

'İÇİŞLERİ BAKANI YALNIZ DEĞİLDİR'

Kandil'e Türk bayrağı dikeceğimiz için çıldırıyorlar. Hiç kimse İçişleri Bakanının yalnız olmadığını bilsin. Konu devletimizin bekasıdır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla hedef alınamaz. Sosyal medya iddialarıyla ele geçirilemez. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek.

Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki el ele vermişler, 'yıkım ittifakı'nın potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, kirlidir, karanlıktır.

Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir.

Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak. Uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfterliktir.


Devlet Bahçeli


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