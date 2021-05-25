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Eyüpsultan karıştı! Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki! Koruma aracı kadını sürükledi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde vatandaşların büyük tepkisi ile karşılaştı. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup İmamoğlu'nu protesto etti. Bölgeden ayrılan İmamoğlu'nun koruma aracı ve makam aracına bazı vatandaşlar durdurmak istedi. Polis, vatandaşları sakinleştirmek isterken koruma aracını durdurmak isteyen bir vatandaş da yaralandı.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 13:33
Eyüpsultan karıştı! Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki! Koruma aracı kadını sürükledi...

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, İmamoğlu'nun konvoyundaki araçları durdurmak istedi.


BİR KADIN DÜŞEREK YARALANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi. Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı.

Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.




'BİZ PARKIMIZI VERMİYORUZ '

Yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösterdikleri belirten Koray Akın, 'Başkanım biliyoruz sizde yeşili seviyorsunuz ama bizim parkımızın içine kocaman bir site yapılıyor. Bizim sadece talebimiz. İsterseniz buraya gökdelen dikin hiç bir sıkıntı yok. Sadece burası deprem toplanma alanı. Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Parkı dörde bölmüşler. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız. Biz sadece sizinle çay içmek istedik' diye konuştu.




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