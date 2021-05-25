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ABD istihbarat raporu gündeme bomba gibi düştü! Virüsün kaynağı orası

Dünyada etkisini devam ettiren koronavirüsün çıkış noktasına ilişkin çarpıcı iddialar gündemde. Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı ABD istihbarat raporuna göre, virüs dünyaya yayılmadan önce Vuhan’daki laboratuvarda çalışan 3 kişi hastalık belirtisi göstererek tedavi oldu.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 12:41
ABD istihbarat raporu gündeme bomba gibi düştü! Virüsün kaynağı orası

ABD'nin bir istihbarat raporunda, Çin'de Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden (WIV) 3 araştırmacının, ülkenin yeni tip koronavirüs salgınını açıklamasından aylar önce, Kasım 2019'da hastanede Kovid-19'a benzer belirtiler nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. ABD raporu, koronavirüsün kökenine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

‘İkna olmadım'

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde, raporun araştırmacıların sayısı, hastalığın zamanlaması ve hastane ziyaretleri hakkında yeni ayrıntılar sunduğuna yer verdi. Gazeteye konuşan ve adlarını gizleyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın araştırmacıların koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına dair daha net kanıtlar sunması gerektiğini söyledi. Bazı yetkililer ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti. Raporun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19'un kökenlerine soruşturmanın yeni aşamalarını ele alacağı toplantısından önce sızdırılması dikkat çekti. DSÖ, geçen şubat ayında Kovid-19'un WIV laboratuvarından sızdığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci'nin koronavirüsün doğal olarak geliştiğine “ikna olmadığını” açıklaması da salgının başından beri devam eden virüsün laboratuvardan sızdığına dair tartışmayı alevlendirdi. Fauci, “Buna (virüsün doğal olarak geliştiğine) ikna olmadım, ne olduğunu elimizden gelen en iyi şekilde bulmaya devam edene kadar Çin'de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Çin'den yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, WSJ haberine yanıt olarak yayınladığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı. Bakanlığın açıklamasında “ABD laboratuvar sızıntı teorisini yutturmaya devam ediyor. ABD kaynağı gerçekten bulmakla ilgileniyor mu yoksa dikkat mi dağıtmaya çalışıyor?” ifadesi yer aldı.

Trump'a dava

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamıştı. Çin, Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu, Trump'a Kovid-19 virüs salgını sürecince kullandığı “Çin virüsü”, “Vuhan virüsü” gibi ifadeleri nedeniyle dava açtı. Davada, Trump'ın Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara yol açtığı gerekçesiyle, ABD'de yaşayan her Asyalı için 1 dolar, yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildi.


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