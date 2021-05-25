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ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yapıldı!

Ülkemizde de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısı ABD'de 8 aylık bebeğe uygulandı. 8 aylık bebek Enzo Mincolla, "dünyada yeni tip koronavirüs aşısı vurulan en küçük insan" unvanını aldı.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 00:27
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yapıldı!

Ülkemizde de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısı ABD'de 8 aylık bebeğe uygulandı.

KORONA AŞISI VURULAN EN KÜÇÜK İNSAN

ABD'nin New York eyaletinde, iki doz Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 8 aylık bebek Enzo Mincolla, "dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulan en küçük insan" unvanını aldı.

Baldwinsville şehrinde yaşayan Mincolla'ya ailesinin onayıyla, eyalet üniversitesinin sürdürdüğü klinik deneyler kapsamında Kovid-19 aşısı uygulandı.

Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

"HİÇ TEREDDÜT YAŞAMADIK"

Baba Mike Mincello, çocuğuna Kovid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.

"DİĞER ÇOCUKLARIN AŞI OLMASININ ÖNÜNÜ AÇACAK"

Anne Marissa Mincolla da, aşının güvenliği konusunda diğer ailelere örnek olmayı umduklarını kaydederek, "Enzo diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur." ifadelerini paylaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le 25 Mart'ta yapığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere Kovid-19 aşısı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

Açıklamada aşının, 1. ve 2. faz denemelerde, güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirilmişti. ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da, 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.


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