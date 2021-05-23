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İBB’nin hukuksuz uygulaması belgelendi!

İBB’nin TÜRGEV yurtlarına yönelik haksız muamelesi yargıdan döndü. Mahkeme, İBB’nin süresi dolmadan sözleşmeleri iptal etmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi

Güncel / 23 Mayıs 2021 Pazar 09:04
İBB’nin hukuksuz uygulaması belgelendi!

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yurtlarına ilişkin aldığı 'sözleşmenin feshedilmesi' kararını iptal etti. TÜRGEV ile İBB arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin 'ortak hizmet projesi' oluşturmak üzere 2015'te hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İBB'ye ait 4 ayrı taşınmaz, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV'e verildi. İBB'de CHP'li yönetimin işbaşına gelmesinin ardından, 23 Ağustos 2019'da süresinin dolduğu ileri sürülerek protokol feshedildi ve TÜRGEV'den yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesi istendi. TÜRGEV, kararın iptali istemiyle dava açtı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İBB ile TÜRGEV arasında 4 taşınmazla ilgili imzalanan protokolün süresi dolmadığı gerekçesiyle, yurt olarak faaliyet gösteren binaların iadesinin istenilmesine ilişkin dava konusu işlemin 'hukuka uygun olmadığına' hükmederek iptaline karar verdi.


'İBB ÖĞRENCİLERİMİZİ DE BİZİ DE MAĞDUR ETTİ

TÜRGEV avukatı Osman Bozkurt, 'Belediye el değiştirdikten sonra İBB bir karar alarak bu sözleşmeleri feshettiğini açıkladı. Tamamen gerçekçi olmayan bir gerekçe ile işlemini yaptı. Öğrencileri yurtlardan tahliye etmek durumunda kaldık. Bu karardan sonra 'Yurtları bize verin, buraları tekrar işleteceğiz' deme şansımız yok. Çünkü oraları tahliye ettik bir kere. İBB bu anlamda öğrencilerimize ve bize vereceği zararı fazlasıyla verdi' dedi.


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