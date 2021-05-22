İlhan Duman: “Hollanda’ya kalsam 4 ay önce ölmüştüm”

ÜLKEME MİNNETTARIM'



Yurtdışındaki vatandaşını yalnız bırakmayan Türkiye, Hollanda'ya özel ambulans uçak gönderdi. Hollanda'nın ölüme terk ettiği Nevşehirli İlhan Duman, sağlığına kavuştu. Taburcu olacağı günü bekleyen Duman, konuştu.



Hastalığının Hollanda döneminin çok zor geçtiğini söyleyen Duman, 'O dönemlerden hiç haberim yok, çünkü komadaydım. Ocak ayının sonuna doğru tedavimde yapılacak bir şeyin olmadığını söyleyerek yaşam fişimi çekmek istemişler.



Ailem karşı çıkarak Türkiye'den yardım istemiş. İyi ki vatanımız var. Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatta kalabilmem için ne gerekiyorsa yapıldı. Süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum.



Allah'ıma şükürler olsun, 4 ay sonra taburcu oluyorum. Hollanda'da kalsaydım, 4 ay önce gömülecektim.



Bana bu kadar değer veren ülkem, Türkiye'me çok teşekkür ediyorum. Yakında Hollanda'ya ailemin yanına tarifeli uçakla döneceğim' dedi.





