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Cumhuriyet Gazetesi'nde son Can Dündar kadroları da ayrıldı: 2 istifa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teröre destek veren manşetlerini gündeme getirdiği Cumhuriyet Gazetesi'nden gelen “Biz artık Dündar dönemindeki politikayı izlemiyoruz” cevabı kurum içerisinde krize neden oldu.

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:41
Cumhuriyet Gazetesi'nde son Can Dündar kadroları da ayrıldı: 2 istifa

Cumhuriyetin açıklaması sonrası ulusalcı ve radikal isimleri Özge Mumcu ve Alp Erinç Yeldan'ın istifasıyla sonuçlandı.

İKİ YAZAR İSTİFASINI DUYURDU

Cumhuriyet'in ‘Açıklama’ başlığıyla yayınladığı yazı şu şekildeydi; "Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir." Bu duyuru sonrasında Cumhuriyet gazetesi yazarı Alp Erinç Yeldan ve Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, gazetedeki yazılarına son verdiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarına son verdiğini açıklayan Yeldan, “Cumhuriyet’de dün yer alan ‘açıklama’ yazısının içeriği ne gazetenin ilkeleriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır. Cumhuriyet’teki köşe yazılarıma son veriyorum" ifadelerini kullandı.


Alp Erçin Yeldan'ın ardından bir diğer istifa eden isim ise Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars oldu. Aybars, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesi’ne duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

Uğur Mumcu


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