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Samanyolu muhabirlerini aratmadı! Kripto muhabirden kamikaze saldırı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısında muhabir Musab Turan'ın skandal şovu damga vurdu. Yaşanan skandal akıllara FETÖ'cü Samanyolu muhabirlerinin sorularını getirdi.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 22:02
Samanyolu muhabirlerini aratmadı! Kripto muhabirden kamikaze saldırı!

FETÖ medya üzerinden Türkiye'yi karıştırma çabalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısında gazetecilik zırhının arkasına saklanan AA muhabiri Musab Turan skandal bir harekete imza attı. 

KAMİKAZE SALDIRI AKILLARA HEMEN FETÖ'YÜ GETİRDİ!

Açıklamaların ardından soru cevaba geçildiği sırada Turan şu ifadeleri kullandı;

Bu narko-bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve 19 yıllık AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Çarşıda pazarda metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız tek kelime etmiyor.

Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum; Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım 3.5 yaşındaki oğlumun yüzüne bakarken ben utanıyorum. Sizlerin çocukları yok mu?'

Muhabir Turan' hadsiz çıkışına iki bakandan da sert tepki geldi. Bakan Varank ise Turan'ı şov yapmakla eleştirdi ve AK Parti'nin her türlü illegal yapı ve çeteyle mücadele ettiğini söyledi.

Şov kokan hareket akıllara 17/25 aralık sürecindeki Samanyolu muhabirlerinin skandal çıkışlarını getirdi.  

ANADOLU AJANSINDAKİ İŞİNE SON VERİLDİ! 

Skadalın ardından Anadolu Ajansı, Musab Turan'ın işine son verildiğini açıkladı.

AİLESİ FETÖ'DEN İÇERDE! 

Öte yandan Musab Turan'ın kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı ve halen cezaevinde yattığı biliniyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. Altun paylaşımında; 'Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz.' dedi. 

Ak Parti


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