USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İyi Parti'de çıplak fotolu yasak aşkta flaş!

Antalya'nın Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı iddia edilen aşka ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı. İşte çıplak fotoğraflı yasak aşk skandalında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 09:03
İyi Parti'de çıplak fotolu yasak aşkta flaş!

Antalya'ya bağlı Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı iddia edilen aşka dair HTS kayıtları ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Başkan Öztürk'ün kullandığı telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla '3 bin 476 saniye' süren, 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı. HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı dosyasına ulaşmasının ardından Ahmet Tilki domuz kurşunu ile saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Tilki, 'Ne kurşunu sıkarsanız sıkın, davamdan ve şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni susturmak için pusu kurdular' dedi.

HTS KAYITLARIND SON DAKİKA DETAYI

Olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken Öztürk ve avukatının, yazışma ve görüşmelerin yapıldığı telefona ait hattın HTS kayıtlarının incelenmemesini talep etmesi kafaları karıştırdı. Başkan Öztürk'ün bu çekincesine karşılık bu kez Ahmet Tilki 'nin avukatı Erdal Yiğit, boşanma davası için S. T'nin telefonuna ait HTS kayıtlarının istenilmesi için mahkemeden talepte bulundu.



GÖRÜŞME BELGELENDİ

Avukat Erdal Yiğit'in talebi üzerine boşanma davası için istenen HTS kayıtları Elmalı'ya ulaştı. Skandal aşkta kimin doğru; kimin yalan söylediği ise HTS kayıtları ile ortaya çıktı. . Olayı inkar eden Elmalı'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi S.T. ile telefondaki görüşmeleri gün gün, saat saat, adres ve mevki olarak tek tek tespit edildi.



3 BİN 476 SANİYE GÖRÜŞTÜ

Mahkeme dosyasına giren son dakika HTS kayıtlarına göre Başkan Öztürk'ün kullandığı ve Nil Tarım Turizm İnşaatü Ltd'ye ait telefon ile S. T'ye ait telefonla 1 Ocak 2020'den 11 Temmuz 2020 tarihine kadar toplam 3 bin 476 saniye süren 18 görüşme yapılmış. Başkan Öztürk'ün ,S.Ti'nin konum paylaşarak 2 Haziran'da buluştukları adrese ait HTS kayıtları da olayın gerçekliliğini gösteren başka bir belge oldu.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kamera kayıtlarına da yansıyan buluşma yerine önce Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen ST.'nin ise taksiyle geldiği ortaya çıkmıştı. İkiliye ait telefonların HTS kayıtlarına göre bulaşmanın gerçekleştiği tarihte Başkan Öztürk'ün Antalya'ya göreve gönderdiği makam şoförü Ahmet Tilki'yi aradığı, ardından da S.T'yi aradığı ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği 1-2 Haziran 2020 gününde ise S. T'nin Başkan Öztürk ile 600 saniye görüşme yapması dikkat çekti

AVUKATI SAVCILIĞA BAŞVURDU

HTS kayıtlarının boşanma davasına ait dosyaya girmesinden sonra mağdur makam şoförü Ahmet Tilki'nin avukatı Erdal Yiğit'ten ikinci bir hamle geldi. Bir yıla yakındır devam savcılık soruşturmasının sonuçlanması için Yiğit, HTS kayıtlarını Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na vererek, müvekkili Ahmet Tilki'nin olayın tek mağduru olduğunu ve Başkan Öztürk'ün yaptığı suç duyurusu hakkında 'Kovuşturmaya yer olmadığı kararı' verilmesini talep etti. Savcının vereceği karar ile yeni gelişmeler yaşanacağı ifade ediliyor.

ÖLDÜRÜCÜ KURŞUN KULLANDILAR

HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etmesi üzerine olayın baş kahramanlarından Ahmet Tilki domuz kurşunlu saldırıya uğraşarak sağ bacağından yaralandı. Yapılan incelemede saldırgan veya saldırganların saldırıda domuz kurşunu olarak bilinen bilye büyüklüğünde saçma kullandığı belirlendi. Olayda Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinden şüphelendiğini iddia eden Tilki, 'Bu olayda saldırgan ve azmettirici var. İkisi de ortaya çıkarılmalı. Can güvenliğim yok, domuz kurşunu ile gerçekleştiremediklerini zehirleyerek yapabilirler.. HTS kayıtları ortaya çıkınca baskılar arttı. Beni susturmak ve davamdan vazgeçirmek için bana böyle bir kanlı pusu kurdular. Kim olduklarını görmedim ama olayların gelişimine baktığımız zaman kimler olduğunu kestirmek hiçte zor değil' diyerek yaşadıklarını anlattı.

MAKAM ŞOFÖRÜNÜN EŞİ İLE

Ahmet Tilki, şoförlüğünü yaptığı Başkan Halil Öztürk'ün, eşi S.T. yasak aşk yaşadıklarını ileri sürüp, noter kanalıyla gönderdiği ihbarname ile 'Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım' diyerek geçen yıl istifa etmişti. Ahmet Tilki'nin eşi S.Tile uygunsuz görüntü paylaşımı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı

Başkan Öztürk, Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvuru ile olayı inkar etmiş ve olayın komplo olduğunu ileri sürmüştü.



KARŞILIKLI İKİ DAVA AÇILDI

Bir taraftan skandal diğer taraftan olayın kahramanlarının inkar politikaları, Ahmet Tilki ve eşi S.T'nin açtığı karşılıklı boşanma davaları. Baş döndüren ancak derinden giden Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmalar devam ederken şok gelişmeler peş peşe yaşandı. Önce S. T'nin eşi ile 'Şiddetli geçimsizlik' nedeniyle açtığı boşanma davası görülürken Ahmet Tilki'nin elindeki görüntülerle 'Aldatma nedeniyle boşanma davası' açması dikkat çekti.

Yasak Aşk


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement