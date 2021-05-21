Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit'in FETÖ borsasındaki pazarlıkları ortaya çıktı!

FETÖ borsası kuran Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın FETÖ borsasındaki manevraları ortaya çıktı. Akalın'ın, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı G.Ç.'nin avukatının ofisine 3 kez giderek pazarlığı bizzat yönettiği belirlendi. Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandırılabilmesi için 150 bin dolar talep eden Akalın'ın, kendisi hakkında başlatılan soruşturmadan haberdar olunca panikleyerek, savcılığa müracaatta bulunduğu ortaya çıktı.



FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı ortaya çıkan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın arasında bulunduğu 6 kişilik şebekenin organizasyonunu bizzat yönettiği ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden Mehmet Asım İplikçioğlu, adli kontrolle serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kazım Yiğit Akalın tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sabah gazetesinin ayrıntıları şu şekilde; Akalın'ın FETÖ şüphelileriyle, aracılar arasında mekik dokuduğu ortaya çıktı. Skandal, iş insanının savcılığa gelerek şikayetçi olmasıyla gün yüzüne çıktı.



TEKLİFİ AVUKATI ÜZERİNDEN İLETTİ



Soruşturma dosyasına göre; iş insanı G.Ç.'nin babası Ş.Ç. hakkında FETÖ soruşturması yürütülüyordu. Ş.Ç. ifadesinde, avukatları Mehmet İplikçioğlu'nun kendilerine, bir şahsın kendisine ulaştığını, babası ile ilgili dosyanın bu aracı sayesinde babası lehine sonuçlanacak şekilde hızlıca hazırlanacağını, ifade verdikten hemen sonra serbest bırakılacağını, ancak bu işlemlerin bitiminde 150 bin dolar para istediğini söyledi.



AKALIN FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ İNSANININ PEŞİNE DÜŞTÜ



Yapılan incelemelerde FETÖ borsasını organize edenin Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu ortaya çıkarıldı. Akalın'ın, avukat Mehmet İplikçioğlu'na ilk olarak 1 Mart tarihinde whatsapp üzerinden, "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.



ABİ SENİN Ş.Ç. DİYE BİR MÜVEKKİLİN VAR MI?



Avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi bana ulaştılar ve Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun, onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.



ONU BEKLETMEYİZ YARDIMCI OLURUZ



Bu teklifi müvekkillerine ileten İplikçioğlu, iş insanının "Karşılığında ne istiyorlar" sorusuyla karşılaştı ve cevabını ertesi gün Kazım Yiğit Akalın'la yapacağı ikinci görüşme sonrası öğreneceğini bildirdi. Akalın, İplikçioğlu'nun ofisine tekrar gelerek, "Her şey ayarlanacak, emniyetten serbest bırakılır" dediğini aktardı.



3. KEZ OFİSE GİTTİ



Akalın, aracıların bunun karşılığında 200 bin dolar istediğini iletti. İplikçioğlu da bu teklifi müvekkillerine iletti. Teklifi düşünen iş insanının oğlu G.Ç. teklifi reddettiklerini söyleyerek, bunu Kazım Yiğit Akalın'a iletilmesini istedi. 3. kez İplikçioğlu'nun ofisine gelen Avukat Kazım Yiğit Akalın'a teklifin reddedildiği söylendi.



PANİKLEDİ SAVCILIĞA KOŞTU



İş insanının söz konusu yaşananları ihbar etmesiyle birlikte başlatılan soruşturmada ilk etapta avukat Mehmet İplikçioğlu'nun 29 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı. Bunu öğrenen FETÖ borsasının organizatörü Kazım Yiğit Akalın panikleyerek, savcılığa müracaat etti ve ifade vermek istediğini beyan etti. Savcılığa dilekçe de sunan Akalın, dilekçesinde İplikçioğlu ile iş insanı hakkındaki soruşturması hususunda konuştuğunu, avukatlık hizmeti sunmayı teklif ettiğini, avukatlık ücreti için ise 50 bin dolar talep ettiği iddiasında bulundu. Şüpheli avukatın, İplikçioğlu ile söz konusu dosya üzerinde görüştüğünü kabul etmesi dikkat çekti.