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İstinaf Mahkemesi onadı: FETÖ finansörü İpek ailesine ceza yağdı

FETÖ’nün finansörü Koza-İpek Holding’in sahiplerinin cezaları istinaf mahkemesinde onandı. Cafer Tekin İpek’e 79 yıl 8 ay 21 gün, Melek İpek’e 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Öte yandan Koza İpek Holding'e yönelik 2015 yılının Eylül ayında başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve yurtdışına kaçan firari sanık Akın İpek'in dosyası ayrıldı.

Güncel / 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:22
İstinaf Mahkemesi onadı: FETÖ finansörü İpek ailesine ceza yağdı

FETÖ'nün bir numaralı finansörü olan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu dosya, istinaf mahkemesinde onaylandı. Mahkemenin Cafer Tekin İpek'e verdiği 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ile annesi Melek İpek'e verilen 11 yıl 8 ay ile 104 bin lira para cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından onandı.

FETÖ'nün en önemli finansörü Koza-İpek Holding'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında Çatı Davası'nın firari sanığı Akın İpek ile kardeşi Cafer Tekin İpek ve anneleri Melek İpek'in de bulunduğu 20 sanık yargılandıkları Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve güveni kötüye kullanmak' suçlarından hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cafer Tekin İpek'e FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve 22 ayrı Vergi Kanunu'na muhalefet suçlarından ise 68 yıl 5 ay 21 gün olmak üzere toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ile 250 bin lira para cezası verilmişti.

Anne Melek İpek ise FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay, SPK'ya muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis ile 104 bin lira para cezası almıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Koza İpek Holding'e yönelik 2015 yılının Eylül ayında başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve yurtdışına kaçan firari sanık Akın İpek'in dosyası ayrıldı.

CAFER TEKİN İPEK'E 79 YIL 8 AY 21 GÜN HAPİS
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Akın İpek, Tekin İpek ve anneleri Melek İpek'in de bulunduğu 20 sanıklı davada çeşitli suçlardan hapis cezası verilmesi hükmüne yapılan itirazın ardından dosya, Ankara Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire inceledikten sonra Cafer Tekin İpek'in FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay, SPK ve 22 ayrı Vergi Kanunu'na muhalefet suçlarından ise 68 yıl 5 ay 21 gün olmak üzere toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ile 250 bin lira para cezası onandı.

Anne Melek İpek'in FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay, SPK'ya muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası ile 104 bin lira para cezasını da istinaf mahkemesi onadı. Tutuklu sanıklar Harun Ekinci ile Şaban Yörüklü ve tutuksuz sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası da onandı.


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