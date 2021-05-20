İstanbullular o saate dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, 'Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.



'HER ZAMAN İÇİN TEHLİKELİDİR'



Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu tahminlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



'Gök gürültülü sağanak yağış demek içerisinde yıldırım, şimşek ve dolu ihtiva edendir esasında. Ama bazı zamanlarda dolu oluşumu yetersiz kaldığı için sadece yıldırım, gök gürültüsü olabiliyor veya sağanak yağış olabiliyor. Dolayısıyla bunlar hepsi olasıdır.



Bugün batı bölgelerimizde ve iç kesimlerde kuvvetli lodos var. Lodos belki Marmara'da 5 kuvvetine kadar çıkacak ve ulaşımda belki etkili olabilir Yenikapı İskelesi'nde. Onun haricinde bugün hava sıcak. Türkiye'de hava sıcak esasında.



Akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in Çanakkale'nin batısında daha geç saatlerde yağış başlayabilir. Ama yarın sıcaklık aniden düşüyor. Bu sıcaklık düşüşleri her zaman için tehlikelidir. Atmosferde karışımları meydana getirir. Bu karışımlar da bu gök gürültülü bulutları oluşturur.



Dolayısıyla Marmara'nın hemen hemen tamamında, Batı Karadeniz'de, Ege'nin kuzeyinde bu yağışları göreceğiz. Özellikle Marmara'nın güneyi İstanbul'da dahil esasında buna Balıkesir, Bursa, Çanakkale bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış dolu ihtimali de var. Dolu tahmini tabi çok önceden yapılamıyor.



Ancak 1-2 saat önceden yapılabiliyor. Onun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlarını takip etmekte fayda var. Bunu da bildiririz dolunun olup olmayacağını. Ve yarın bu şekilde olacak.



CUMARTESİ GÜNÜ TRAKYA'DAN AYRILIYOR



Ama cumartesi günü Trakya'dan ayrılıyor. Marmara'da yine var. Marmara'nın güneyi ve doğusunda yine olacak. Bu kez İç Anadolu'yu Karadeniz iç kesimlerini Karadeniz Bölgesini de kapsayacak cumartesi günü. Pazar günü ise doğuya kayacak. Tabi doğuya kayana kadar enerjisini biraz yitirecek.



Ama ilk gün... Yarın akşama doğru ve cumartesi günü sabahtan ilk saatlerde Marmara Bölgesi'nde İç Ege'de Ege'nin kuzeyinde İç Anadolu'nun kuzey bölgesinde gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı, dolulu yağışlar mümkündür. Sıcaklıklar 5-6 dereceyle 8 dereceye kadar düşecek. Ve pazartesi gününden itibaren tekrar toparlanacak. Ve eski yaz değerlerine yakın varacaktır. '



METEOROLOJİ'NİN HAVA DURUMU RAPORLARI



Meteoroloji'de yer alan 5 günlük hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege kıyıları bugün rüzgarlı bir havanın etkisi altında olacak Doğu bölgelerinde ise güneş yüzünü gösterecek.



Cuma günü ise yurdun batısı kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi yağışın etkisi altında olacak. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Edirne Gökgürültülü Sağanak Yağışlı havaya teslim olacak.



Yağışlar cumartesi günü yurdun geneline yayılacak. Karadeniz bölgesi de yağışların etkisi altına girecek. Marmara'nın batısında ise yağmur yavaş yavaş etkisini kaybediyor.



Pazar günü yağış yönünü doğuya çeviriyor. Doğu ve iç Anadolu'da yağışlar etkisini göstermeyi sürdürecek.



Pazartesi günü ise Doğu Karadeniz bölgesi dışında yağış beklenmiyor.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR



Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde Cuma günü ve hafta sonu yağışlar ile beraber mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.' açıklaması yer aldı.



RÜZGAR



Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



ARTVİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



AĞRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık