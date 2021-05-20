Dünyanın gözü kulağı bu kararda! İsrail basını yazdı!

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayacağı bildirildi.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtildi.



TEL AVİV YÖNETİMİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ



KAN'ın haberi adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırılırken, Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Yediot Aharonot gazetesi, ateşkesin başlama saatinin Mısır tarafından duyurulacağını aktardı.



24 SAAT İÇİNDE İLERLEME KAYDEDİLMESİ BEKLENİYOR



Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı. Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.



NE OLMUŞTU?



İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.



Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.