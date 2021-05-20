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Bu belgeler İmamoğlu'nu zora sokacak!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin lüks araçların da bulunduğu kiralama ihalelerini deşifre etti.

Siyaset / 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:50
Bu belgeler İmamoğlu'nu zora sokacak!

İBB yönetimi, aralarında lüks araçların da bulunduğu kiralama ihalelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu duruma Yenikapı şovunu hatırlatarak tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul nimet nimet' diyen CHP'li İBB yönetimi aralarında sıfır kilometre, ahşap dekorlu, panoramik cam tavan özelliğine sahip lüks araçların da bulunduğu yeni bir ihale daha açmış. Lütfen bu araçları da Yenikapı'da sergilesinler. Bekliyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hizmet araçları üzerinden şov yapan CHP'li İBB yönetiminin lüks araçlı kiralama ihalelerine hız kesmeden devam etmesine tepki gösterdi. Yenikapı şovunu hatırlatan Kabaktepe, 'Yeni kiraladığınız lüks araçları da Yenikapı'da sergileyin, bekliyoruz.' çağrısında bulundu.



Teknik şartnamede yer alan lüks özellikler dikkat çekti

İBB iştiraki İSTON üzerinden yeni bir araç kiralama ihalesi duyuruldu. 8 Haziran'da yapılacak ihale öncesi araçların hangi özellikte olacağına dair teknik şartname yayımlandı. İBB'nin sunduğu şartnamede bazı araçlarda ultra lüks özellik aranması dikkat çekti. Sıfır kilometre, ahşap dekorlu, alcantara deri döşeme, dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi, panoramik cam tavan, aranan özelliklerden sadece bir kısmı. İhale kapsamında toplam 151 araç kiralanacak. İhalenin geçerlilik süresi 36 ay olacak.




Kabaktepe: Yenikapı'da sergileyin, bekliyoruz

Yenikapı'da 'ihtiyaç fazlası' denilerek gönderilen araçların kat be kat üzerinde yeni araç kiralaması yapan İBB yönetimine bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Yenikapı şovunu hatırlatan Kabaktepe, 'İstanbul nimet nimet' diyen CHP'li İBB yönetimi; aralarında sıfır kilometre, ahşap dekorlu, panoramik cam tavan özelliğine sahip lüks araçların da bulunduğu yeni bir ihale daha açmış. Lütfen bu araçları da Yenikapı'da sergilesinler. Bekliyoruz.' dedi.


Ak Parti


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